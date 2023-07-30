Тайрон Лю: «Джерри Уэст взбесился из-за того, что я не решался возглавить «Кливленд»

Главный тренер «Клипперс» признался, что боялся принять предложение « » и возглавить команду в январе 2016 года.

В подкасте «All The Smoke» Лю рассказал, как обратился к за советом, и тот сказал ему принять предложение. После этого он позвонил , который пришел в ярость от того, что Лю не решался взяться за работу.

«Потом я позвонил Джерри Уэсту. Он сказал: «Ты, засранец, какого черта!» Он взбесился: «Ты должен взяться за эту работу. Если ты этого не сделаешь, ее возьмет кто-то другой».

Так что я принял предложение и, как я уже сказал, я был напуган. Я нервничал, потому что у меня не было тренировочного лагеря. Это была не моя команда. Это были не мои игроки», – рассказал Лю.

В 2016 году Лю стал чемпионом в качестве главного тренера «Кавальерс».

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