Тайрон Лю об умении вносить изменения в игру: «Важно не бояться действовать прямо сейчас»

Главный тренер « » рассказал, благодаря чему ему нередко удается оказывать влияние на игру непосредственно по ходу матчей.

Экс-игрок НБА Стивен Джексон во время интервью назвал Лю одним из лучших в НБА в данном аспекте.

«Я сам играл и видел разные ситуации, это сильно помогает. Но также важно не бояться что-то делать. Есть довольно много тренеров, у которых есть планы и решения, но они переживают по поводу того, что напишут в прессе, например, как отреагируют звезды команды.

Но мы постоянно работаем над этим, мои игроки знают, что для нас это важно. Так что если мы хотим что-то поменять, то сразу это и делаем. Мы точно не дожидаемся конца игры, какой в этом смысл? Представьте себе, что идет плей-офф, мы уступили, какой смысл ждать? Надо действовать прямо сейчас.

Я всегда стараюсь иметь в запасе несколько вариантов, один, два, три, стараюсь опережать события. Когда я готовлюсь к игре, стараюсь заранее все это заготовить», – ответил Лю.

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