Тайрон Лю об умении вносить изменения в игру: «Важно не бояться действовать прямо сейчас»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал, благодаря чему ему нередко удается оказывать влияние на игру непосредственно по ходу матчей.

Экс-игрок НБА Стивен Джексон во время интервью назвал Лю одним из лучших в НБА в данном аспекте.

«Я сам играл и видел разные ситуации, это сильно помогает. Но также важно не бояться что-то делать. Есть довольно много тренеров, у которых есть планы и решения, но они переживают по поводу того, что напишут в прессе, например, как отреагируют звезды команды.

Но мы постоянно работаем над этим, мои игроки знают, что для нас это важно. Так что если мы хотим что-то поменять, то сразу это и делаем. Мы точно не дожидаемся конца игры, какой в этом смысл? Представьте себе, что идет плей-офф, мы уступили, какой смысл ждать? Надо действовать прямо сейчас.

Я всегда стараюсь иметь в запасе несколько вариантов, один, два, три, стараюсь опережать события. Когда я готовлюсь к игре, стараюсь заранее все это заготовить», – ответил Лю.

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