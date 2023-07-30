Кевин Дюрэнт: «Начал отдаляться от «Уорриорз» после инцидента с Дрэймондом Грином»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

Звезда НБА Кевин Дюрэнт на подкасте «All The Smoke» в 2020 году рассказал о стычке с Дрэймондом Грином («Голден Стэйт»), которая изменила отношения между партнерами по команде.

«Я собирался забрать подбор, но подбежал Грин и схватил мяч. Я думал, что он отдаст мне мяч и я брошу по кольцу. Все думали, что так и будет, но когда этого не случилось, я удивился. Я подумал: «Дрэй, что ты делаешь?» Потом он потерял мяч. Я был в недоумении, потому что он никогда так не поступал.

Все на скамейке запасных тоже были в недоумении. Мы вернулись, и я услышал, как он кричит. Он всегда кричит, когда возвращается на скамейку запасных, но я не понимал, что именно он кричал. Потом он начал уходить, и я подумал: «Может быть, это потому, что я разозлился, что он не дал мне мяч?»

Клэй тоже был в ярости. Это просто выбило меня из колеи. После этого я начал отдаляться от команды, потому что никто не говорил об этом. Мне казалось, что мы могли оставить этот инцидент в прошлом, если бы обсудили его, потому что это был важный момент во всей этой династии», – рассказал Дюрэнт.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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10 комментариев

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milya ololo
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Ответ Локоть Артеста
Не надоело мусолить? Сейчас ничего не исправишь.
дак это новость ПОДКАСТА 2020 ГОДА ХАХАХА
+4
0
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scorp19
Грин топит ГСВ моментами. Вся его польза моментами перечёркивается тем что он руинит будущее команды.
+3
0
+3
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Anton Smirnov
Ответ Xell
Если б не Грин. ГС с Карри выиграл бы не 4,а 6—7титулов.
Или не выиграли бы ничего.
+3
0
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RayRay
Там не поделился мячом, там зарядил между ног .. Так и не досчитались пару чемпионств .
+2
0
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Van
"Новости" межсезонья, которые мы заслужили. Скандалы Джа пригодились бы сейчас, а не по ходу сезона.
+1
0
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Xell
Если б не Грин. ГС с Карри выиграл бы не 4,а 6—7титулов.
+2
-1
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Локоть Артеста
Не надоело мусолить? Сейчас ничего не исправишь.
+1
-1
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Владимир Бойко
Рюкзак такой рюкзак. Кто-то должен кроме него что-то сделать но не он
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serginn
"Но я не понимал, что именно он кричал"

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