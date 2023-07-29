«Всем стали заправлять заключенные, а не надзиратель». Джулиус Ирвинг раскритиковал звезд НБА, требующих обмены

Член Зала славы раскритиковал современных звезд НБА, которые требуют обмены и меняют команды.

«Дело в том, что всем стали заправлять заключенные, а не надзиратель.

Что это означает? Это когда звезда команды говорит: «К черту этот город и всю поддержку, которую они мне оказывали, я еду на юг. Я еду во Флориду, я еду в Лос-Анджелес, я еду в Техас или куда-нибудь еще».

Я понимаю, это бизнес-решения, но это не идет на пользу игре. Когда вы создаете суперкоманды, это не помогает сохранять паритет в игре.

Посмотрите, сколько раз прыгал из команды в команду. Нет, серьезно. Сначала из «Оклахомы» в «Голден Стэйт», потом еще куда-то, теперь он в «Финиксе», – сказал Ирвинг.

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