«Всем стали заправлять заключенные, а не надзиратель». Джулиус Ирвинг раскритиковал звезд НБА, требующих обмены

Теги НБА Кевин Дюрэнт Джулиус Ирвинг Баскетбол

Член Зала славы Джулиус Ирвинг раскритиковал современных звезд НБА, которые требуют обмены и меняют команды.

«Дело в том, что всем стали заправлять заключенные, а не надзиратель.

Что это означает? Это когда звезда команды говорит: «К черту этот город и всю поддержку, которую они мне оказывали, я еду на юг. Я еду во Флориду, я еду в Лос-Анджелес, я еду в Техас или куда-нибудь еще».

Я понимаю, это бизнес-решения, но это не идет на пользу игре. Когда вы создаете суперкоманды, это не помогает сохранять паритет в игре.

Посмотрите, сколько раз Кевин Дюрэнт прыгал из команды в команду. Нет, серьезно. Сначала из «Оклахомы» в «Голден Стэйт», потом еще куда-то, теперь он в «Финиксе», – сказал Ирвинг.

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6 комментариев

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Makaveli
Хорошо, что он афроамериканец, а то пришлось бы долго извиняться за такое сравнение. Даже на Фила Джексона наезжали за неосторожное слово про свиту ЛеБрона
+14
-1
+13
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Tim Timson
Доктор Джей адекватен)
+10
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гилберт
Ответ Makaveli
Хорошо, что он афроамериканец, а то пришлось бы долго извиняться за такое сравнение. Даже на Фила Джексона наезжали за неосторожное слово про свиту ЛеБрона
Так он поэтому такое и говорит, потому что он афроамериканец.
+4
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гилберт
Спокойно, Доктор черный. Ему можно.
+1
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Максим Макеев
у дюранта всего по факту 2 запроса на обмен
из них первый он отменил и оба приходятся на бруклин
переход в ГСВ и в Бруклин это переходы свободного агента
А вот Харден да рекорд😎 3 неотмененных обмена
из Хьюстона в Бруклин из Бруклина в Филу и из Филы хочет в Клипы
+2
-2
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3pointmaster
Двоякая ситуация. Клубы сами в открытую говорят, что нба - это бизнес и готовы обменять даже самого преданного клубу игрока, например, Бостон отдал Смарта. С другой стороны, игроки это видят и такие, если клуб с нами так поступает, то почему мы не можем поступить зеркально.
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