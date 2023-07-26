Кевин Дюрэнт: «Хотел бы стать владельцем новой команды в Сиэтле»

Теги Финикс Сиэтл НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что при расширении лиги хотел бы стать владельцем новой команды, и идеальным вариантом было бы вернуть команду в Сиэтл.

«Это было бы круто. Какая бы возможность ни представилась, надеюсь, мне удастся поучаствовать в чем-то особенном.

Сиэтл был бы идеальным городом. Они заслуживают того, чтобы у них снова была команда. С радостью стал бы частью НБА таким образом, но посмотрим», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт провел первый сезон карьеры за «Сиэтл». В 2008 году команда переехала в Оклахома-Сити.

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий