Кевин Дюрэнт: «Хотел бы стать владельцем новой команды в Сиэтле»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что при расширении лиги хотел бы стать владельцем новой команды, и идеальным вариантом было бы вернуть команду в Сиэтл.
«Это было бы круто. Какая бы возможность ни представилась, надеюсь, мне удастся поучаствовать в чем-то особенном.
Сиэтл был бы идеальным городом. Они заслуживают того, чтобы у них снова была команда. С радостью стал бы частью НБА таким образом, но посмотрим», – сказал Дюрэнт.
Дюрэнт провел первый сезон карьеры за «Сиэтл». В 2008 году команда переехала в Оклахома-Сити.
В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!
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