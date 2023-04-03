Святослав Михайлюк установил новый личный рекорд результативности – 26 очков против «Торонто»

Теги Шарлотт Детройт Торонто НБА Святослав Михайлюк Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Святослав Михайлюк обновил личный рекорд результативности в матче с «Торонто» (108:128) – 26 очков.

За 33 минуты на паркете Михайлюк реализовал 10 из 17 с игры и 5 из 9 из-за дуги, отдав 5 передач и совершив 3 потери.

До этого самым результативным выступлением в карьере баскетболиста был 25-очковый матч против «Атланты» в составе «Детройта» 18 января 2020 года. Тогда за 29 минут игрок реализовал 9 из 11 бросков с игры.

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Молодець! Слава 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Iuasamotu
Украинец, ещё раз показал функционерам, что нужно не бойкотировать, а играть.
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