Святослав Михайлюк установил новый личный рекорд результативности – 26 очков против «Торонто»
Форвард «Шарлотт» Святослав Михайлюк обновил личный рекорд результативности в матче с «Торонто» (108:128) – 26 очков.
За 33 минуты на паркете Михайлюк реализовал 10 из 17 с игры и 5 из 9 из-за дуги, отдав 5 передач и совершив 3 потери.
До этого самым результативным выступлением в карьере баскетболиста был 25-очковый матч против «Атланты» в составе «Детройта» 18 января 2020 года. Тогда за 29 минут игрок реализовал 9 из 11 бросков с игры.
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