Родриг Бобуа не сыграет за Францию на чемпионате мира-2023

Теги Анадолу Эфес сборная Франции Родриг Бобуа Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Родриг Бобуа не сыграет за сборную Франции на предстоящем чемпионате мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах, сообщает L’Equipe.

Ранее стало известно, что в составе французской сборной не будет 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»), а также действующего MVP НБА Джоэла Эмбиида («Филадельфия»).

Несмотря на отказ Бобуа от участия в Олимпийских играх 2020 года, ожидалось, что этим летом защитник «Анадолу Эфеса» впервые в карьере присоединится к сборной Франции. В феврале Бобуа заявил, что выступление за сборную – это единственное, чего не хватает в его блестящей 17-летней карьере.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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