Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2023

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле в специальном шоу на канале TV3 объявил состав, который будет бороться за медали на предстоящем чемпионате мира.

Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге.

Франция сыграет в группе H вместе с Латвией, Ливаном и Канадой. В рамках подготовки к турниру команда проведет семь товарищеских матчей.

Состав сборной Франции:

Сильвен Франциско («Перистери»), («Виллербан»), («Даллас»), («Монако»), («Нью-Йорк»), Якуба Уаттара («Монако»), Терри Тарпи («Монако»), («Клипперс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»), Руди Гобер («Миннесота»).

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