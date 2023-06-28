Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2023

Теги Венсан Колле сборная Франции Николя Батюм Нандо Де Коло Эван Фурнье Руди Гобер Якуба Уаттара Франк Ниликина Гершон Ябуселе Чемпионат мира по баскетболу 2023 Матиас Лессор Эли Окобо Мустафа Фалль Сильвен Франсиско Терри Тарпи Баскетбол

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле в специальном шоу на канале TV3 объявил состав, который будет бороться за медали на предстоящем чемпионате мира. 

Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге.

Франция сыграет в группе H вместе с Латвией, Ливаном и Канадой. В рамках подготовки к турниру команда проведет семь товарищеских матчей.

Состав сборной Франции:

Сильвен Франциско («Перистери»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Франк Ниликина («Даллас»), Эли Окобо («Монако»), Эван Фурнье («Нью-Йорк»), Якуба Уаттара («Монако»), Терри Тарпи («Монако»), Николя Батюм («Клипперс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»), Руди Гобер («Миннесота»).

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8 комментариев

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Тимофей Панов
де коло офигеть еще играет,так на второе место наверное .у канадцев состав поинтересней будет если никто не отфилонит
+3
0
+3
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За Валенсию с 1999
С Латвией может поборются за второе место
+1
-1
0
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mqh9pzrxgf
Гоат в составе, можно закрывать турнир)
0
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zastup
Ответ Вадим flanec
А где новоиспеченный француз - Эмбиид??
А новости надо читать уважаемый!
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zastup
Ответ Тимофей Панов
де коло офигеть еще играет,так на второе место наверное .у канадцев состав поинтересней будет если никто не отфилонит
Да Канаде хоть кого дай
Они заруинят
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