Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2023
Главный тренер сборной Франции Венсан Колле в специальном шоу на канале TV3 объявил состав, который будет бороться за медали на предстоящем чемпионате мира.
Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге.
Франция сыграет в группе H вместе с Латвией, Ливаном и Канадой. В рамках подготовки к турниру команда проведет семь товарищеских матчей.
Состав сборной Франции:
Сильвен Франциско («Перистери»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Франк Ниликина («Даллас»), Эли Окобо («Монако»), Эван Фурнье («Нью-Йорк»), Якуба Уаттара («Монако»), Терри Тарпи («Монако»), Николя Батюм («Клипперс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»), Руди Гобер («Миннесота»).
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