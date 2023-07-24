Гэри Пэйтон о Лилларде: «Все должны стремиться к чемпионству. Зачем мы играем в баскетбол? Если у тебя есть шанс выиграть в другом месте, иди туда»

Член Зала славы и чемпион-2006 в составе «Майами» считает, что разыгрывающий « » имеет право на выбор команды, в которую перейдет.

«Дэйм хочет играть за Пэта [Райли]. Считаю, что это хороший шаг для него. Почему бы не позволить ему добиться успеха? Думаю, что это изменит всю динамику, если он приедет сюда, в Майами. У него будет больше помощи с Батлером – еще одна суперзвезда, трудолюбивая баскетбольная команда.

Все должны стремиться к чемпионству. Зачем мы играем в баскетбол? В этом вся цель игры в баскетбол. Если ты хочешь пойти в другое место, где у тебя есть шанс выиграть чемпионат, иди туда. И это то, что я заметил, когда приехал в Майами. Я перешел сюда – посмотрите, что произошло», – поделился Пэйтон.

37-летний Пэйтон после 15 сезонов в и двух финалов (1996, 2-4; 2004, 1-4) перешел в « » и стал обладателем титула в команде Дуэйна Уэйда, Шакила О’Нила и Антуана Уокера.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА