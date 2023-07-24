Гэри Пэйтон о Лилларде: «Все должны стремиться к чемпионству. Зачем мы играем в баскетбол? Если у тебя есть шанс выиграть в другом месте, иди туда»

Теги Майами Гэри Пэйтон Пэт Райли Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Член Зала славы и чемпион-2006 в составе «Майами» Гэри Пэйтон считает, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард имеет право на выбор команды, в которую перейдет.

«Дэйм хочет играть за Пэта [Райли]. Считаю, что это хороший шаг для него. Почему бы не позволить ему добиться успеха? Думаю, что это изменит всю динамику, если он приедет сюда, в Майами. У него будет больше помощи с Батлером – еще одна суперзвезда, трудолюбивая баскетбольная команда.

Все должны стремиться к чемпионству. Зачем мы играем в баскетбол? В этом вся цель игры в баскетбол. Если ты хочешь пойти в другое место, где у тебя есть шанс выиграть чемпионат, иди туда. И это то, что я заметил, когда приехал в Майами. Я перешел сюда – посмотрите, что произошло», – поделился Пэйтон.

37-летний Пэйтон после 15 сезонов в НБА и двух финалов (1996, 2-4; 2004, 1-4) перешел в «Майами» и стал обладателем титула в команде Дуэйна Уэйда, Шакила О’Нила и Антуана Уокера.

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3 комментария

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Станислав Шалковский
Сколько же судеб погубила установка "всё или ничего".
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kondratiy
Ну всё правильно. Главная цель настоящих спортсменов - чемпионство. Деньги только мелкие и меркантильные людишки считают.
Если Лиллард считает, что в Майями у него хорошие шансы стать чемпионом (а это может и похоже на правду), то пусть переходит в Майями Хит. Не понимаю, в чем проблема-то? Всего делов-то - "выкупить" контракт с Портлендом, отказавшись от всех денег и подписаться с Майями на ту сумму, которые организация сможет предложить. И вперёд, за чемпионством. Думаю, в Портленде пойдут навстречу своему многолетнему франчайзу.
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Ричард Пэйпен
Ответ kondratiy
Ну всё правильно. Главная цель настоящих спортсменов - чемпионство. Деньги только мелкие и меркантильные людишки считают. Если Лиллард считает, что в Майями у него хорошие шансы стать чемпионом (а это может и похоже на правду), то пусть переходит в Майями Хит. Не понимаю, в чем проблема-то? Всего делов-то - "выкупить" контракт с Портлендом, отказавшись от всех денег и подписаться с Майями на ту сумму, которые организация сможет предложить. И вперёд, за чемпионством. Думаю, в Портленде пойдут навстречу своему многолетнему франчайзу.
А разве можно просто «выкупить» свой контракт, без согласия Портленда? И зачем это Портленду, если в самом плохом раскладе они по-любому получат минимум 2 ППР?
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