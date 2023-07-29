Зоран Лукич о сборной России: «Сейчас специфическое время, мы готовим команду на перспективу»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о перестановках в команде перед товарищескими матчами с Ираном.

Россияне проводят второй за лето тренировочный сбор.

«Юра Умрихин вызван в сборную из-за травмы . Первый раз вижу, когда игрок получает повреждение, наступив на ногу тренеру во время разминки. Повредил голеностоп… Поэтому пока Коновалов лечится. Учитывая, как идет процесс восстановления, мы вряд ли увидим его в Перми.

приболел. У него высокая температура. Если состояние не улучшится в ближайшие один-два дня, то с Ираном он не сыграет. Сейчас мы строим игровые связи и выпадать так надолго нельзя. Но это не самое важное. Главное, чтобы Руженцев быстрее поправлялся.

Что касается , то он восстановился, тренируется в полном контакте.

Тут собрались почти все те ребята, кто были на предыдущем сборе. Сейчас специфическое время, мы готовим команду на перспективу. Да, можно было бы вызвать Хоменко, но Саша только недавно восстановился от травмы. Какой смысл рисковать? Дай бог будет все хорошо, он начнет сезон в МБА, и мы его еще обязательно вызовем. Также тут могли быть Георгий Жбанов, Кирилл Елатонцев, Данила Походяев… Боюсь кого забыть», – сказал Лукич.

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