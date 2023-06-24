Объявлен состав сборной России на второй летний сбор

Национальная команда России во второй половине лета проведет второй сбор.

Первая часть сбора пройдет в Москве с 23 июля по 3 августа. Затем мужская сборная планирует отправиться в Пермь, где продолжит подготовку 4-10 августа. Всего на сбор вызваны 24 игрока.

Состав сборной России:

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 20 лет, 204 см), Тимофей Герасимов («Зенит», Санкт-Петербург, 26 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 23 года, 194 см), Даниил Касаткин (МБА, Москва, 24 года, 198 см), Макар Коновалов (МБА, 22 года, 189 см), Самсон Руженцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 201 см), Юрий Умрихин («Самара», Самара, 23 года, 190 см), Александр Хоменко (МБА, 24 года, 192 см), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см)

Форварды: Максим Барашков (МБА, 24 года, 200 см), Филипп Гафуров (ЦСКА, 22 года, 211 см), Георгий Жбанов («Зенит», 25 лет, 197 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 201 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 206 см), Илья Платонов («Самара», 24 года, 199 см), Данила Походяев («Парма», Пермский край, 22 года, 204 см), Сергей Торопов («Зенит», 33 года, 205 см), Александр Чадов («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 21 год, 204 см)

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», Красноярский край, 26 лет, 206 см), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см), Сергей Клюев (МБА, 25 лет, 208 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 23 года, 211 см), Максим Савченко (МБА, 19 лет, 208 см).

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер («Нижний Новгород», Нижний Новгород), тренеры Сергей Козин («Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара», Самара), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), массажисты Владимир Рюмшин («Химки», Московская область), Василий Попов («Автодор», Саратов), менеджер Алексей Боков ( ).

В рамках сбора рассматривается возможность проведения товарищеских матчей. Даты и соперники будут определены позже.

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