Зоран Лукич: «Провели товарищеские игры с целью посмотреть на всех игроков, поработать над командной химией»

Главный тренер мужской национальной команды подвел итоги сбора, в рамках которого она сыграла два товарищеских матча со сборной Беларуси.

– Насколько принципиальна была победа после первой проигрышной игры? Мотивировали ли вы команду выиграть во что бы то ни стало?

– Понимаю, в каждой игре важна победа, однако в этом случае мысли нагружать ребят этой установкой не было. В наших интересах были другие вещи. Одна из главных – дать всем возможность почувствовать игровое время, увидеть возможности каждого из двадцати спортсменов. Ребята играют в разных клубах – надо было переключаться и принимать решения. Важно было понять, насколько быстро они принимают информацию и схему тренера, потому что я не являюсь для большинства игроков тренером в их командах – из моего клуба на сборах только два игрока. Ну и что касается второй игры, мы разбирали моменты, в которых ошибались, и решали, что нужно скорректировать – другой мотивации, кроме как исправить ошибки, не было.

– Действительно, чувствовалось, что ребята не нервничали, а просто хотели поиграть.

– Мы так и планировали эти встречи – как товарищеские игры, спарринг между нами с целью посмотреть на всех, поработать над командной химией, и, кстати, она уже началась.

– Изменится ли подготовка к следующим матчам с участием сборной? И какие планируются встречи в ближайшем будущем?

– Мы планируем один сбор в конце июля. Две федерации сейчас ведут переговоры по этому поводу. Надеемся, мы получим от коллег положительный ответ – и только после этого сможем дать конкретную информацию. Мы сами делаем на этом максимальный акцент, но все зависит не только от нас, но и от наших соперников.

– Подводя итоги сбора – над чем вы особо усиленно работали в этот период и о каких сильных и слабых сторонах нашей сборной можете сказать?

– Много времени уделялось индивидуальной работе, также командно наигрывали то, что нужно было попробовать сыграть с командой Беларуси и, в дальнейшем, в будущих товарищеских играх. Огромный плюс этого сбора – то, что ребята получили игровое время. Небольшой минус заключался в том, что игроки закончили свой сезон в разное время, кто-то – две недели, а кто-то – полтора месяца назад. Соответственно, они приехали на сбор в разном физическом состоянии. Поэтому для нас было важно, в первую очередь, посмотреть, как кто выдержал эту нагрузку. Точнее, это не минус, а не зависящая от нас ситуация, связанная с окончанием сезона. Что касается глобальных проблем – я не вижу их в сборной. Будем смотреть, какие игры последуют дальше и что в них надо корректировать, – сказал Лукич.

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