Главный тренер « » считает, что представители его профессии работают в практически без права на ошибку.

«Тренер делает одну или две ошибки, после этого его увольняют. При этом у игрока может быть 7 потерь, 4 из 15 или 4 из 19 с игры. Не уверен, что это нормально.

В НБА продолжают увольнять хороших тренеров, продолжают винить в неудачах тренеров. У нас нет права на ошибку. Но все совершают ошибки.

Можно работать перед серией и подойти к ней в полной готовности, но вы все равно совершите ошибку», – заявил Лю.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе