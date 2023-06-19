Тайрон Лю: «У тренеров НБА практически нет права на ошибку»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что представители его профессии работают в НБА практически без права на ошибку.

«Тренер делает одну или две ошибки, после этого его увольняют. При этом у игрока может быть 7 потерь, 4 из 15 или 4 из 19 с игры. Не уверен, что это нормально.

В НБА продолжают увольнять хороших тренеров, продолжают винить в неудачах тренеров. У нас нет права на ошибку. Но все совершают ошибки.

Можно работать перед серией и подойти к ней в полной готовности, но вы все равно совершите ошибку», – заявил Лю.

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