«Руна» рассталась с Гани Лавалем

« » объявила об уходе из команды центрового (34 года, 206 см).

В прошедшем сезоне Суперлиги Лаваль набирал 7,8 очка и 5,5 подбора в среднем за игру. До переезда в Россию Гани провел два сезона за французский «Шампань Шалон-Реймс». Ранее он выступал за «Милан» и «Панатинаикос».

Лаваль был выбран «Финиксом» на драфте 2010 года под 46-м номером, но провел в НБА только один сезон.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно