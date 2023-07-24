Майкл Дэвис покинул «Руну»

« » объявила об уходе атакующего защитника Майкла Дэвиса (27 лет, 193 см).

Защитник провел в составе «Руны» один сезон и помог команде выйти в финал Суперлиги.

Дэвис набирал в среднем 17 очков и 4,2 подбора в 34 встречах за команду при 48,2% с игры и 41,3% из-за дуги.

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