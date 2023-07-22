Джермэйн Лав перешел из «Нижнего Новгорода» в «Элан Шалон»

Французский « » объявил о подписании контракта с бывшим атакующим защитником «Нижнего Новгорода» Джермэйном Лавом (34 года, 184 см).

Ранее сообщалось, что американец хотел повышения зарплаты, чего российский клуб не готов был дать возрастному игроку.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Лав был лучшим в «НН» по набранным очкам (14,7) и перехватам (1,3), а также делал 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч. В победном финале Кубка России против «Зенита» Лав набрал 20 очков.

Американец завершил сезон-2022/23 в венесуэльском клубе «Гуарос де Лара».

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