«Будет несколько неожиданных команд». Чарльз Баркли назвал фаворитов следующего сезона
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами предстоящего сезона.
«Я был рад за «Денвер» в прошлом сезоне. Мне представилась возможность увидеть, чего смог достичь Джокер – это феноменально. Это было здорово для НБА.
«Лейкерс» стали лучше. Будет несколько неожиданных команд. У «Селтикс» тоже интересная команда с Кристапсом Порзингом», – сказал Баркли.
Баркли также упомянул «Филадельфию», отметив, что клубу надо разрешить ситуацию с Джеймсом Харденом.
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