Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами предстоящего сезона.

«Я был рад за « » в прошлом сезоне. Мне представилась возможность увидеть, чего смог достичь Джокер – это феноменально. Это было здорово для НБА.

« » стали лучше. Будет несколько неожиданных команд. У «Селтикс» тоже интересная команда с Кристапсом Порзингом», – сказал Баркли.

Баркли также упомянул «Филадельфию», отметив, что клубу надо разрешить ситуацию с Джеймсом Харденом.

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