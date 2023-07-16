Чарльз Баркли: «Филадельфии» пора расстаться с Джеймсом Харденом»

Легенда НБА Чарльз Баркли заявил, что «Филадельфии» пора расстаться со звездным защитником .

«Думаю, что «Сиксерс» пора расстаться с Джеймсом Харденом. Пора совершить этот обмен и передать команду Джоэлу Эмбииду и Тайризу Макси. Это только мое личное мнение.

Никто не хочет заключать с Джеймсом долгосрочный контракт. В этом истинная причина задержки. Надеюсь, что «Сиксерс» не дадут ему долгосрочный контракт, который, как я думаю, он хочет получить», – сказал Баркли.

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