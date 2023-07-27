Семья Джеймсов пока не делала новых комментариев по состоянию Бронни, который перенес остановку сердца

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Семья Бронни Джеймса, лечащие врачи и университет Южной Калифорнии не делали новых публичных заявлений о состоянии его здоровья в среду, через два дня после того, как у 18-летнего сына суперзвезды НБА Леброна Джеймса случилась остановка сердца во время баскетбольной тренировки со своей командой.

Леброн был замечен фотографами в медицинском центре Седарс-Сенай, где Бронни проходит лечение после инцидента, который имел место в понедельник утром на арене университета Южной Калифорнии.

Состояние Бронни во вторник было стабильным. Пациенты, у которых произошла неожиданная остановка сердца, как правило в течение нескольких дней сдают многочисленные тесты, чтобы определить причину случившегося. Джеймс провел лишь короткое время в реанимации, что является положительным признаком с точки зрения перспектив восстановления в долгосрочной перспективе.

«Мы просим об уважении частной жизни семьи и будем сообщать СМИ при наличии новой информации», – отмечалось в официальном заявлении Джеймсов в понедельник.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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2 комментария

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xamer 9
Заголовок, конечно, исправят, но как же смешно и нелепо звучит «семья Джеймсов»)
+1
0
+1
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Agent Smith
Здоровья парню🏀
0
0
0
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