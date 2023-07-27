Семья Бронни Джеймса, лечащие врачи и университет Южной Калифорнии не делали новых публичных заявлений о состоянии его здоровья в среду, через два дня после того, как у 18-летнего сына суперзвезды НБА Леброна Джеймса случилась остановка сердца во время баскетбольной тренировки со своей командой.

Леброн был замечен фотографами в медицинском центре Седарс-Сенай, где Бронни проходит лечение после инцидента, который имел место в понедельник утром на арене университета Южной Калифорнии.

Состояние Бронни во вторник было стабильным. Пациенты, у которых произошла неожиданная остановка сердца, как правило в течение нескольких дней сдают многочисленные тесты, чтобы определить причину случившегося. Джеймс провел лишь короткое время в реанимации, что является положительным признаком с точки зрения перспектив восстановления в долгосрочной перспективе.

«Мы просим об уважении частной жизни семьи и будем сообщать СМИ при наличии новой информации», – отмечалось в официальном заявлении Джеймсов в понедельник.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно