Расселл Уэстбрук стал совладельцем футбольного клуба «Лидс Юнайтед»

Теги Клипперс НБА Лидс Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук присоединился к американскому консорциуму 49ers Enterprises, который в июне приобрел контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» у бывшего владельца Андреа Радриццани.

Баскетболист объявил об этом в четверг на спортивно-развлекательном саммите, организованном Sportico. Когда именно Уэстбрук официально инвестировал и насколько велика доля, которой он сейчас владеет, неизвестно.

Этим летом Уэстбрук подписал с «Клипперс» новый двухлетний контракт на 8 миллионов долларов.

49ers Enterprises заплатил около 213 миллионов за 56 процентов акций «Лидс Юнайтед». Клуб покинул английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона.

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7 комментариев

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Insamo217
Ответ Локоть Артеста
Пытаюсь представить каким футболистом был бы Расс. Обстучал бы все штанги и перекладины.
он был бы просто воплощением термина "бил бью буду бить"
+3
0
+3
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Локоть Артеста
Пытаюсь представить каким футболистом был бы Расс. Обстучал бы все штанги и перекладины.
+2
0
+2
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leon01
теперь лидс точно пробьют дно
0
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I'mNotChrisPaul
Ответ Streetbor
американский Кержаков уровня Евро 2012))
Лукаку уровня ЧМ 2022
0
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