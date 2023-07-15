Расселл Уэстбрук стал совладельцем футбольного клуба «Лидс Юнайтед»

Звездный разыгрывающий «Клипперс» присоединился к американскому консорциуму 49ers Enterprises, который в июне приобрел контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» у бывшего владельца Андреа Радриццани.

Баскетболист объявил об этом в четверг на спортивно-развлекательном саммите, организованном Sportico. Когда именно Уэстбрук официально инвестировал и насколько велика доля, которой он сейчас владеет, неизвестно.

Этим летом Уэстбрук подписал с « » новый двухлетний контракт на 8 миллионов долларов.

49ers Enterprises заплатил около 213 миллионов за 56 процентов акций «Лидс Юнайтед». Клуб покинул английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона.

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