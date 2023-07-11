Форвард «Клипперс» порадовался продлению контракта с разыгрывающим .

Уэстбрук перешел в « » под занавес минувшего регулярного чемпионата, а летом стал свободным агентом.

Стороны продлили контракт на 2 года и 8 миллионов долларов.

«Это так круто. Это стил от «Клипперс». Расселл Уэстбрук на минималке. Это стил. У Расса полный порядок в жизни за пределами площадки, так что деньги для него не определяющий фактор.

Это круто, приятель. Я рад, что мы сохранили его, это так важно для команды. Расс за короткий отрезок в «Клипперс» изменил всю клубную культуру», – заявил Джордж.

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