Пол Джордж о сохранении Уэстбрука: «Это стил от «Клипперс». Расс за короткий отрезок изменил клубную культуру»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж порадовался продлению контракта с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

Уэстбрук перешел в «Клипперс» под занавес минувшего регулярного чемпионата, а летом стал свободным агентом.

Стороны продлили контракт на 2 года и 8 миллионов долларов.

«Это так круто. Это стил от «Клипперс». Расселл Уэстбрук на минималке. Это стил. У Расса полный порядок в жизни за пределами площадки, так что деньги для него не определяющий фактор.

Это круто, приятель. Я рад, что мы сохранили его, это так важно для команды. Расс за короткий отрезок в «Клипперс» изменил всю клубную культуру», – заявил Джордж.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий