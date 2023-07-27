« » и продлят соглашение на 5 лет и 304 миллиона долларов. Это самый крупный контракт в истории .

По словам Брауна, теперь он собирается запустить в Бостоне проект «Черная Уолл-стрит» с целью сократить финансовое неравенство в городе по расовому признаку.

Черная Уолл-стрит – это название, данное району в Талсе, штат Оклахома, в котором проживали и работали чернокожие американцы. Он был одним из наиболее экономически развитых афроамериканских районов в начале 1900-х годов, прежде чем оказался разрушен во время расовой резни 1921 года.

«Есть аналитика, которая показывает, что стимулирование разрыва в уровне благосостояния – это то, что может улучшить всю экономику. После заключения крупнейшей сделки в ​​истории НБА имеет смысл поговорить об инвестициях в общество. Хочется обратить внимание на это неравенство в уровне благосостояния, о котором не любят говорить… Мы способны улучшить эту ситуацию.

Город почувствует отдачу от меня на площадке и за ее пределами», – заявил Браун.

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