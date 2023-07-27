Джейлен Браун собирается запустить проект «Черная Уолл-стрит» в Бостоне. Он хочет сократить финансовое неравенство в городе по расовому признаку
«Бостон» и Джейлен Браун продлят соглашение на 5 лет и 304 миллиона долларов. Это самый крупный контракт в истории НБА.
По словам Брауна, теперь он собирается запустить в Бостоне проект «Черная Уолл-стрит» с целью сократить финансовое неравенство в городе по расовому признаку.
Черная Уолл-стрит – это название, данное району в Талсе, штат Оклахома, в котором проживали и работали чернокожие американцы. Он был одним из наиболее экономически развитых афроамериканских районов в начале 1900-х годов, прежде чем оказался разрушен во время расовой резни 1921 года.
«Есть аналитика, которая показывает, что стимулирование разрыва в уровне благосостояния – это то, что может улучшить всю экономику. После заключения крупнейшей сделки в истории НБА имеет смысл поговорить об инвестициях в общество. Хочется обратить внимание на это неравенство в уровне благосостояния, о котором не любят говорить… Мы способны улучшить эту ситуацию.
Город почувствует отдачу от меня на площадке и за ее пределами», – заявил Браун.
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Темнокожее население Америки не потому такое бедное, что их притесняют, а потому, что им проще получать пособия, курить травку и ни в чем себе не отказывать.
Лучшие из этого контингента, видя происходящее, упорно работают и добиваются успеха на равне со всеми. Но нет, мы будем снова делить всех и помогать тем, кто сами по сути являются лишь нахлебниками. И им эта помощь в том виде, которую предлагают и вовсе не нужна потому, что им нужна рыба, а не удочка.
Самого главного не написали.