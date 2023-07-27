Джейлен Браун собирается запустить проект «Черная Уолл-стрит» в Бостоне. Он хочет сократить финансовое неравенство в городе по расовому признаку

Теги светская хроника Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

«Бостон» и Джейлен Браун продлят соглашение на 5 лет и 304 миллиона долларов. Это самый крупный контракт в истории НБА.

По словам Брауна, теперь он собирается запустить в Бостоне проект «Черная Уолл-стрит» с целью сократить финансовое неравенство в городе по расовому признаку.

Черная Уолл-стрит – это название, данное району в Талсе, штат Оклахома, в котором проживали и работали чернокожие американцы. Он был одним из наиболее экономически развитых афроамериканских районов в начале 1900-х годов, прежде чем оказался разрушен во время расовой резни 1921 года.

«Есть аналитика, которая показывает, что стимулирование разрыва в уровне благосостояния – это то, что может улучшить всю экономику. После заключения крупнейшей сделки в ​​истории НБА имеет смысл поговорить об инвестициях в общество. Хочется обратить внимание на это неравенство в уровне благосостояния, о котором не любят говорить… Мы способны улучшить эту ситуацию.

Город почувствует отдачу от меня на площадке и за ее пределами», – заявил Браун.

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12 комментариев

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Denverec
Отличная возможность профукать все рекордные бабки👍
+13
-2
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Антон
Ничего у тебя не прокатит. Бостон это не Новый Орлеан. Старинный высокообразованный финансовый и промышленный центр, со своими кланами. И эти кланы не черные. Это не то место, где ты правила начнешь менять.
+6
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Made-in-Russia
Вместо того, чтобы не разделять людей по рассовому признаку, а помогать наиболее перспективным. Браун в очередной раз хочет запустить процесс невольной сегрегации населения. Только на сей раз по отношению к светлым людям.
Темнокожее население Америки не потому такое бедное, что их притесняют, а потому, что им проще получать пособия, курить травку и ни в чем себе не отказывать.
Лучшие из этого контингента, видя происходящее, упорно работают и добиваются успеха на равне со всеми. Но нет, мы будем снова делить всех и помогать тем, кто сами по сути являются лишь нахлебниками. И им эта помощь в том виде, которую предлагают и вовсе не нужна потому, что им нужна рыба, а не удочка.
+5
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flash166
Ясно, через годика три после окончания карьеры, будем читать новости о том, что Браун банкрот и решил возобновить карьеру в Венесуэле
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Stephan Carrypenko
Прекрасная инициатива при том, что в Бостоне 70% белых)
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Stephan Carrypenko
Ответ Denverec
Отличная возможность профукать все рекордные бабки👍
Ты думаешь он своё кровью и потом планирует тратить на братьев - бездельников?!)) нет, за счёт налогоплательщиков)
+1
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Антон
Ответ mqh9pzrxgf
Лучше попробовать, чем всю жизнь лишь думать об этом
Черный не местный чувак решил влезть на финансовые рынки БОСТОНА. Плохо это всё закончится для него.
+1
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ender
Дык а чем контора-то собирается заниматься? Обучать чёрных основам игры на фондовой бирже?))
Самого главного не написали.
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mqh9pzrxgf
Ответ Stephan Carrypenko
Ты думаешь он своё кровью и потом планирует тратить на братьев - бездельников?!)) нет, за счёт налогоплательщиков)
Так он сам налогоплательщик, причем платит налогов он овердохрена
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mqh9pzrxgf
Ответ Антон
Ничего у тебя не прокатит. Бостон это не Новый Орлеан. Старинный высокообразованный финансовый и промышленный центр, со своими кланами. И эти кланы не черные. Это не то место, где ты правила начнешь менять.
Лучше попробовать, чем всю жизнь лишь думать об этом
0
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Korban Cobain
Ответ Stephan Carrypenko
Прекрасная инициатива при том, что в Бостоне 70% белых)
рыжих🤣
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ender
Ответ Stephan Carrypenko
Прекрасная инициатива при том, что в Бостоне 70% белых)
Если считать латиносов белыми, то да. А ещё Вика говорит, что нигеров около 23%, а это высокий показатель.
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