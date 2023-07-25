Хоккейный агент Уолш сравнил контракт Брауна из «Селтикс» со всей платежкой «Аризоны»: «Это 60,8 млн долларов в год. Почти что пол зарплат НХЛ»

Аллан Уолш сравнил платежную ведомость «Аризоны» и контракт баскетболиста Джейлена Брауна.

«Бостон Селтикс» подпишет с игроком супермаксимальное продление договора на 5 лет и 304 миллиона долларов. Это самый крупный контракт в истории .

«Это среднегодовая зарплата 60,8 миллиона долларов. Почти что нижняя граница потолка зарплат в НХЛ. Другими словами – вся зарплатная ведомость «Аризоны» в сезоне-2023/24», – написал хоккейный агент.

В предстоящем сезоне пол потолка зарплат в составит 61,7 миллиона долларов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги является нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон с зарплатой 12,6 миллиона долларов в год.