Хоккейный агент Уолш сравнил контракт Брауна из «Селтикс» со всей платежкой «Аризоны»: «Это 60,8 млн долларов в год. Почти что пол зарплат НХЛ»

Теги Аризона Бостон НБА НХЛ Аллан Уолш соцсети Джейлен Браун деньги Хоккей

Аллан Уолш сравнил платежную ведомость «Аризоны» и контракт баскетболиста Джейлена Брауна.

«Бостон Селтикс» подпишет с игроком супермаксимальное продление договора на 5 лет и 304 миллиона долларов. Это самый крупный контракт в истории НБА.

«Это среднегодовая зарплата 60,8 миллиона долларов. Почти что нижняя граница потолка зарплат в НХЛ. Другими словами – вся зарплатная ведомость «Аризоны» в сезоне-2023/24», – написал хоккейный агент.

В предстоящем сезоне пол потолка зарплат в НХЛ составит 61,7 миллиона долларов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги является нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон с зарплатой 12,6 миллиона долларов в год.

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
А теперь пусть сравнит рекламные контракты и заработки клубов НБА и НХЛ
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Ответ Rassulio
Проблема МЛБ и НХЛ в том, что средний возраст болельщика к 50 лет. Они не тратят $ на мерч, не являются целевой аудиторией для многих рекламодателей, на матчах не бывают селебрити, меньше шоу, да и мире хоккей смотрят хуже баскета точно. НБА на бешенном подъеме.
Да вряд ли это прям проблема. Мне кажется, что боссы НХЛ понимают ограниченность своей потенциальной аудитории и даже не думают о конкуренции с той же НБА. Как бы не их вина, что простой китайский или британский ребенок не может вечерком выйти с друзьями и погонять шайбу. Поэтому в хоккей прям хорошо играет меньше 10 стран в мире, да и в этих странах это по количеству спортсменов не спорт номер в большинстве своем. По сути довольно нишевый спорт, который НХЛ смогла раскрутить до небывалых для подобных нишевый видов спорта высот.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thunder_Timba
лет 5 назад где-то видел объяснение. все дело в рекламе, узнаваемости, брендах и тому прочее. представьте, что Леброн пошел в магазин за молоком. к нему сразу же подбегут брать автограф, фанаты, куча людей. пойдёт в магазин Кросби или Макдэвид, вряд ли будет много поклонников. хоккеисты играют в шлемах и почти полностью закрытой одежде, из тяжело узнавать
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свидетели Овцовы
Доходы от ТВ у НБы наверно в пару раз выше, а людей в командах в пару раз меньше. Вот и получается четырехкратная разница…
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnSw33r
Ответ Maxximus
А теперь пусть сравнит рекламные контракты и заработки клубов НБА и НХЛ
и чё там ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Thunder_Timba
лет 5 назад где-то видел объяснение. все дело в рекламе, узнаваемости, брендах и тому прочее. представьте, что Леброн пошел в магазин за молоком. к нему сразу же подбегут брать автограф, фанаты, куча людей. пойдёт в магазин Кросби или Макдэвид, вряд ли будет много поклонников. хоккеисты играют в шлемах и почти полностью закрытой одежде, из тяжело узнавать
Да не, дело в том, что хоккей малоинтересен. Ребята в НФЛ играют в шлемах, получают зп сравнимые с НБА, хотя и матчей в году гораздо меньше, и составы как в хоккее (или больше, не знаю даже)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kodgong
Ответ AnSw33r
и чё там ?
НБА контракт на 100 млрд долларов))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Rassulio
Проблема МЛБ и НХЛ в том, что средний возраст болельщика к 50 лет. Они не тратят $ на мерч, не являются целевой аудиторией для многих рекламодателей, на матчах не бывают селебрити, меньше шоу, да и мире хоккей смотрят хуже баскета точно. НБА на бешенном подъеме.
Откуда данные про 50 лет? Есть какая-то ссылка на такую статистику?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Thunder_Timba
лет 5 назад где-то видел объяснение. все дело в рекламе, узнаваемости, брендах и тому прочее. представьте, что Леброн пошел в магазин за молоком. к нему сразу же подбегут брать автограф, фанаты, куча людей. пойдёт в магазин Кросби или Макдэвид, вряд ли будет много поклонников. хоккеисты играют в шлемах и почти полностью закрытой одежде, из тяжело узнавать
А представь, что это происходит не в сша, а где-нить в южной Корее. Или Испании. Баскетбол популярнее хоккея просто в разы.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Господа,
ну, Уолш и не жалуется и сам понимает причины этого.
Просто констатировал такой разброс в доходах-расходах.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ну только надо учитывать, что сравнивается среднегодовая зарплата игрока НБА с платёжкой клуба НХЛ следующего сезона. Зарплата Брауна в следующем году будет 52 с чем-то. Надо сравнивать с этой цифрой, т.к. когда реальная зарплата Брауна перевалит за 60, то и НХЛовский потолок подрастет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark Lion
Ответ Сергей Пузанков
Да не, дело в том, что хоккей малоинтересен. Ребята в НФЛ играют в шлемах, получают зп сравнимые с НБА, хотя и матчей в году гораздо меньше, и составы как в хоккее (или больше, не знаю даже)
Хоккей абсолютно не интересен большинству шайбу фиг увидишь. Его идут смотреть чисто из-за драк. Баскетбол другое дело.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassulio
Проблема МЛБ и НХЛ в том, что средний возраст болельщика к 50 лет. Они не тратят $ на мерч, не являются целевой аудиторией для многих рекламодателей, на матчах не бывают селебрити, меньше шоу, да и мире хоккей смотрят хуже баскета точно. НБА на бешенном подъеме.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassulio
Ответ ivan555navi
Откуда данные про 50 лет? Есть какая-то ссылка на такую статистику?
Читал как-то про старение аудитории бейсбола и хоккея. Попробую найти
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassulio
Ответ ivan555navi
Откуда данные про 50 лет? Есть какая-то ссылка на такую статистику?
https://huddleup.substack.com/p/the-nhl-influencer-bringing-37-million#:~:text=But%20fast%20forward%20about%20two,MLB%2C%20MLS%2C%20and%20others.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dobinson
Ответ Rassulio
Проблема МЛБ и НХЛ в том, что средний возраст болельщика к 50 лет. Они не тратят $ на мерч, не являются целевой аудиторией для многих рекламодателей, на матчах не бывают селебрити, меньше шоу, да и мире хоккей смотрят хуже баскета точно. НБА на бешенном подъеме.
просто посчитай кол-во игроков в команде, в НБА их 16-18, в НХЛ около 30-35, в бейсболе примерно столько же,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassulio
Ответ dobinson
просто посчитай кол-во игроков в команде, в НБА их 16-18, в НХЛ около 30-35, в бейсболе примерно столько же,
Да примерно 15/30 соотношение. Потолок зарплат 136/83,5. В НБА налог на роскошь к 165млн. Денег в НБА реально больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий