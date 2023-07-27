Мело Тримбл: «Слышал хорошие отзывы о ЦСКА»
Новобранец ЦСКА Мело Тримбл поделился ожиданиями от выступления за московскую команду.
«Очень рад быть частью команды ЦСКА. Слышал хорошие отзывы об этой организации. Также рад познакомиться с новыми товарищами по команде и тренерами.
Я впервые окажусь в России, впервые буду играть в Лиге ВТБ, так что готов выложиться по полной и победить!» – заявил Тримбл.
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