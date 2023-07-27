Мело Тримбл: «Слышал хорошие отзывы о ЦСКА»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Мело Тримбл Баскетбол

Новобранец ЦСКА Мело Тримбл поделился ожиданиями от выступления за московскую команду.

«Очень рад быть частью команды ЦСКА. Слышал хорошие отзывы об этой организации. Также рад познакомиться с новыми товарищами по команде и тренерами.

Я впервые окажусь в России, впервые буду играть в Лиге ВТБ, так что готов выложиться по полной и победить!» – заявил Тримбл.

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

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