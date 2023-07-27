Эмил Райкович: «Мело Тримблу предстоит играть роль первого и второго номеров рядом с Уэйром»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Эмил Райкович Мело Тримбл Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о роли, в которой видит новобранца команда Мело Тримбла.

«Мело – игрок, который уже имеет приличный опыт выступлений в Европе, два года назад он играл в испанской ACB, затем за «Галатасарай» в Турции и провел сезон в Китае. Он выходец из известной баскетбольной школы университета Мэриленда.

Тримбл всегда был одним из основных игроков своей команды. Здесь ему предстоит играть роль первого и второго номеров рядом с Каспером Уэйром, его задачей будет создавать ситуации для себя и для других. Желаю, чтобы он чувствовал себя комфортно в нашей команде и обеспечил нам результат, который мы ожидаем», – заявил Райкович.

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