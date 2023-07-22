Андрей Ватутин об участии «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке: «Это свидетельствует о высоком уровне и авторитете Лиги ВТБ»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что участие турецких «Фенербахче» и « » в Суперкубке Единой лиги ВТБ свидетельствует о высоком уровне и авторитете турнира.

— В Суперкубке Единой лиги ВТБ сыграют «Фенербахче» и «Бешикташ». Плюс МБА и «Нижний Новгород» добавились к традиционной российской четверке участников. Что думаете об этом?

— Думаю, что это прекрасно, и в очередной раз это свидетельствует о высоком уровне, авторитете Лиги ВТБ и профессионализме ее менеджмента. Не сомневаюсь, что болельщики получат удовольствие.

В пятницу Лига ВТБ объявила о том, что в Суперкубке примут участие турецкие « » и «Бешикташ», а также шесть российских команд — УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Нижний Новгород» и МБА.

Слэмбол возвращается! История яркого спорта из нулевых, который пытается выйти из забвения