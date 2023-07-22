Андрей Ватутин об участии «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке: «Это свидетельствует о высоком уровне и авторитете Лиги ВТБ»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Фенербахче Беко Бешикташ Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что участие турецких «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги ВТБ свидетельствует о высоком уровне и авторитете турнира.

— В Суперкубке Единой лиги ВТБ сыграют «Фенербахче» и «Бешикташ». Плюс МБА и «Нижний Новгород» добавились к традиционной российской четверке участников. Что думаете об этом?

— Думаю, что это прекрасно, и в очередной раз это свидетельствует о высоком уровне, авторитете Лиги ВТБ и профессионализме ее менеджмента. Не сомневаюсь, что болельщики получат удовольствие.

В пятницу Лига ВТБ объявила о том, что в Суперкубке примут участие турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ», а также шесть российских команд — УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Нижний Новгород» и МБА.

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2 комментария

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Andrey Howera
Это свидетельствует еще и о том, что политически Турция сидит прекрасно сейчас на двух стульях, поэтому политически же ничего не мешает им клубам принимать участие в турнире.
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Dinamik1
Это свидетильствует о не мериных бабках отвалиных им.
+2
-2
0
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