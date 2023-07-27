ЦСКА подписал Мело Тримбла

Теги переходы ЦСКА чемпионат Китая Единая лига ВТБ Мело Тримбл Баскетбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с разыгрывающим Мело Тримблом (28 лет, 191 см).

Соглашение рассчитано на сезон-23/24.

В выпускной год Тримбл принял участие в престижном матче лучших школьников США McDonald’s All-American, а затем поступил в известный сильной баскетбольной программой университет Мэрилэнд. В составе «Терапинс» он в среднем набирал 15,9 очка, 3,9 передачи и 1,2 перехвата за карьеру, собрал большое количество индивидуальных призов и неоднократно участвовал в «Мартовском безумии» NCAA.

Вместе со сборной США в 2015-м Мело стал бронзовым призером Панамериканских игр.

Тримбл не был выбран на драфте НБА. После Летней лиги в составе «Миннесоты» он получил контракт, но вскоре был отчислен и в течение года выступал за фарм-клуб.

По ходу профессиональной карьеры Тримбл поиграл в Австралии, Венесуэле, Испании, Турции и Китае. В минувшем сезоне в составе «Шанхая» он в среднем набирал 17,5 очка, 4,3 подбора, 5,4 передачи и 1,3 перехвата.

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3 комментария

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Владимир Уткин
Классно, и в Китае и в Галатасарае был лидером! Добро пожаловать!
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Russ Ivan
Даже странно, что при таких неплохих показателях в Испании и Турции, он не попал в команду ЕЛ...
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Vagner01
Добро пожаловать! Ждём дебюта!
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