Эмил Райкович: «Курби является лицом ЦСКА и будет очень важен для командной «химии»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил важность подписания нового однолетнего контракта с форвардом .

«Очень рад, что наш капитан решил продлить свои игровые дни и остался с нами на следующий сезон. Курби является лицом клуба и, как всегда, будет очень важен для нашей командной «химии» и процесса обучения молодых игроков ценностям ЦСКА.

Твердо верю, что его опыт особенно ценен, когда наступают трудные моменты, и, надеюсь, что он приведет нас ко многим победам, как всегда делал до сих пор», – сказал Райкович.

«Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться». Итоги первого сезона МБА в Лиге ВТБ