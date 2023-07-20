Эмил Райкович: «Джекири – один из лучших центровых на рынке. Очень рад, что он решил присоединиться к нам»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил важность подписания 2-летнего контракта с центровым .

«Хочу поприветствовать Тони в нашей семье, на мой взгляд, он один из лучших центровых на рынке в настоящий момент, и я очень рад, что он решил присоединиться к нам.

Тони – «большой» парень, который стабильно играл на уровне Евролиги в последние четыре года. Он очень хорошо бежит, активно играет в защите и может атаковать со средней дистанции, что тоже очень важно. Желаю ему избежать травм и достигнуть больших успехов», – заявил тренер.

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