Эмил Райкович: «Джекири – один из лучших центровых на рынке. Очень рад, что он решил присоединиться к нам»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эмил Райкович Тони Джекири Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил важность подписания 2-летнего контракта с центровым Тони Джекири.

«Хочу поприветствовать Тони в нашей семье, на мой взгляд, он один из лучших центровых на рынке в настоящий момент, и я очень рад, что он решил присоединиться к нам.

Тони – «большой» парень, который стабильно играл на уровне Евролиги в последние четыре года. Он очень хорошо бежит, активно играет в защите и может атаковать со средней дистанции, что тоже очень важно. Желаю ему избежать травм и достигнуть больших успехов», – заявил тренер.

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