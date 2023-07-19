Артем Комолов покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе атакующего защитника Комолова (30 лет, 193 см) из команды по взаимной договоренности сторон.

Комолов является воспитанником «молодежки» ЦСКА. В минувшем сезоне 30-летний защитник вернулся в родной клуб и дебютировал в составе ЦСКА.

Комолов принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7% двухочковых и 46,6% трехочковых.

«В первую очередь хочу сказать «спасибо» руководству за возможность представлять такой клуб, как ЦСКА. Это был интересный опыт. Также хочу поблагодарить товарищей по команде, весь персонал, докторов. Желаю всем здоровья и успехов», – цитирует Комолова официальный сайт клуба.

«Хотим поблагодарить Артема за профессионализм, он всегда был готов, когда мы нуждались в помощи со скамейки запасных. В период за два месяца до конца сезона, когда Швед был травмирован, Артем добавил в игре и с пользой использовал минуты, которые мы ему дали на площадке. Жаль, что он не может продолжать работать с нами, и мы желаем ему удачи в следующей главе его карьеры», – сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?