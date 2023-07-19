Артем Комолов покинул ЦСКА

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Артем Комолов Эмил Райкович Баскетбол

ЦСКА объявил об уходе атакующего защитника Артема Комолова (30 лет, 193 см) из команды по взаимной договоренности сторон.

Комолов является воспитанником «молодежки» ЦСКА. В минувшем сезоне 30-летний защитник вернулся в родной клуб и дебютировал в составе ЦСКА.

Комолов принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7% двухочковых и 46,6% трехочковых.

«В первую очередь хочу сказать «спасибо» руководству за возможность представлять такой клуб, как ЦСКА. Это был интересный опыт. Также хочу поблагодарить товарищей по команде, весь персонал, докторов. Желаю всем здоровья и успехов», – цитирует Комолова официальный сайт клуба.

«Хотим поблагодарить Артема за профессионализм, он всегда был готов, когда мы нуждались в помощи со скамейки запасных. В период за два месяца до конца сезона, когда Швед был травмирован, Артем добавил в игре и с пользой использовал минуты, которые мы ему дали на площадке. Жаль, что он не может продолжать работать с нами, и мы желаем ему удачи в следующей главе его карьеры», – сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

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4 комментария

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NaSH01
Хорошая новость. Хочется смотреть как он играет, а не сидит
+1
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zastup
Давай в Уралмаш
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Вячеслав Лобачев
Я бы посмотрел его в Нижнем или Униксе
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мутятя
Результативность слабовата. Правда и времени на площадке было не много.
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