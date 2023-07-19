Артем Комолов вернулся в УНИКС

Теги переходы ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Артем Комолов Баскетбол

УНИКС объявил о подписании контракта с атакующим защитником Артемом Комоловым (30 лет, 193 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Рад вернуться в Казань и снова представлять БК УНИКС! Благодарю руководство клуба и тренерский состав за оказанное доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде побеждать!» – цитирует игрока официальный УНИКСа.

Комолов уже выступал в составе УНИКСа в сезоне-2021/22, завоевав с командой бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В 24 матчах его средние показатели составили 6,4 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи при 46,8% из-за дуги.

Минувший сезоне Комолов провел за московский ЦСКА, в составе которого во второй раз в карьере стал бронзовым призером Лиги ВТБ. Защитник принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7% двухочковых и 46,6% трехочковых.

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3 комментария

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Romas Shlepikas
парень реализует почти 50 % трехочковых и сидит
причет толковый игрок, как пг наверное есть и намного сильнее, но как шутер точно впорядке. в ЦСКА совсем не использовали
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M@ster :-)
Ответ Romas Shlepikas
парень реализует почти 50 % трехочковых и сидит причет толковый игрок, как пг наверное есть и намного сильнее, но как шутер точно впорядке. в ЦСКА совсем не использовали
В первый раз чтоль? Через ЦСКА прошло все Золотое поколение, что выиграло Евро и бронзы на 2011-2012 годов и не у всех получилось, а у тех, у кого получилось - совсем не с первого раза, те же Курбанов и Швед.
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Сибирский литовец
Ответ Romas Shlepikas
парень реализует почти 50 % трехочковых и сидит причет толковый игрок, как пг наверное есть и намного сильнее, но как шутер точно впорядке. в ЦСКА совсем не использовали
На уровне ВТБ , или точнее НН Лукича , он толковый , но не больше . Такой Лиходей улучшенной сборки
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