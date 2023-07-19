Артем Комолов вернулся в УНИКС

УНИКС объявил о подписании контракта с атакующим защитником (30 лет, 193 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Рад вернуться в Казань и снова представлять БК УНИКС! Благодарю руководство клуба и тренерский состав за оказанное доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде побеждать!» – цитирует игрока официальный УНИКСа.

Комолов уже выступал в составе УНИКСа в сезоне-2021/22, завоевав с командой бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В 24 матчах его средние показатели составили 6,4 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи при 46,8% из-за дуги.

Минувший сезоне Комолов провел за московский , в составе которого во второй раз в карьере стал бронзовым призером Лиги ВТБ. Защитник принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7% двухочковых и 46,6% трехочковых.

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