«Парма» подписала трехлетний контракт с Дмитрием Халтуриным

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Парма-Пари Дмитрий Халтурин Баскетбол

«Парма» объявила о подписании контракта с центровым Дмитрием Халтуриным (21 год, 210 см). Соглашение рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что Халтурин выкупил контракт у ЦСКА. Центровой провел в системе московского клуба шесть лет.

В прошедшем сезоне Суперлиги Халтурин сыграл 24 матча, в половине из которых выходил в стартовом составе. Показатели центрового – 5,5 очка и 4,5 подбора за 14 минут на паркете в среднем за матч.

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