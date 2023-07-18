«Парма» подписала трехлетний контракт с Дмитрием Халтуриным

«Парма» объявила о подписании контракта с центровым Дмитрием Халтуриным (21 год, 210 см). Соглашение рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что Халтурин выкупил контракт у . Центровой провел в системе московского клуба шесть лет.

В прошедшем сезоне Суперлиги Халтурин сыграл 24 матча, в половине из которых выходил в стартовом составе. Показатели центрового – 5,5 очка и 4,5 подбора за 14 минут на паркете в среднем за матч.

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