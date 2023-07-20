ЦСКА объявил о подписании Тони Джекири

объявил о подписании контракта с бывшим центровым УНИКСа Тони Джекири (28 лет, 213 см).

Как информирует пресс-служба, соглашение рассчитано на два года.

Прошлый сезон Джекири провел в составе турецкого « », набирая в 5,0 очка и 3,1 подбора в среднем за матч.

Нигерийский бигмен выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22. Показатели в лиге ВТБ составили 7,5 очка, 6,0 подбора, 1,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за встречу.

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