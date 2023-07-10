Генеральный менеджер « » рассказал о нынешнем состоянии защитника команды .

«Бен Симмонс пока не играет 3 на 3 или 5 на 5. Две недели назад я видел, как он работает с нашим персоналом, видел прогресс, которого он добился. Рад сообщить, что Бен в хорошей физической форме и хорошем психологическом состоянии.

У нас есть время. Мы не собираемся торопиться с тем, чтобы он начинал играть 5 на 5 в ближайшие пару недель. Но он прогрессирует. Надеюсь, он будет готов к действию очень и очень скоро», – рассказал Маркс.

В минувшем сезоне 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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