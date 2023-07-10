Шон Маркс: «Бен Симмонс пока не играет 3 на 3, но он в хорошей физической форме и психологическом состоянии»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Бен Симмонс Баскетбол

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс рассказал о нынешнем состоянии защитника команды Бена Симмонса.

«Бен Симмонс пока не играет 3 на 3 или 5 на 5. Две недели назад я видел, как он работает с нашим персоналом, видел прогресс, которого он добился. Рад сообщить, что Бен в хорошей физической форме и хорошем психологическом состоянии.

У нас есть время. Мы не собираемся торопиться с тем, чтобы он начинал играть 5 на 5 в ближайшие пару недель. Но он прогрессирует. Надеюсь, он будет готов к действию очень и очень скоро», – рассказал Маркс.

В минувшем сезоне НБА 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев

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Streetbor
осталось выложить видео с трехой Бена и предсезонка готова.
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ПП ПП
Ну в принципе и с 2-х хватит. Но удивляет другое. Все всё знают про Бена лучше его самого и тех людей которые рядом. Поразительная осведомлённость. Куда там Марксу и Спенсеру....
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Rodbert
Раньше хотя бы видосики выкладывали, а сейчас и этого нет.
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MTZ_2022
Хорошая физическая форма: отдыхает с зимы.
Хорошее психологическое состояние: еще 2 года контракта и 78,1 млн.
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si40w
Так он когда не играет, всегда в отличном состоянии. Если б не эти игры дурацкие, нормально можно было бы в этой вашей НБА работать
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Jerry Rodrogha
Ответ ПП ПП
Ну в принципе и с 2-х хватит. Но удивляет другое. Все всё знают про Бена лучше его самого и тех людей которые рядом. Поразительная осведомлённость. Куда там Марксу и Спенсеру....
За Маркса и Спенсера плюс. Но в целом вопросы скорее не к тому, что они мало знают. А к тому, что оптимизм в прессе они при любом реальном состоянии демонострировали бы.
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