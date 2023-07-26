«Панатинаикос» и Хуан Эрнангомес близки к соглашению

« » близок к подписанию соглашения с испанским тяжелым форвардом (27 лет, 206 см), сообщает греческое издание SDNA.

Эрнангомес является свободным агентом с февраля, когда был отчислен из «Торонто». В 42 матчах за «Рэпторс» испанец набирал в среднем 2,9 очка и 2,9 подбора за 14,5 минуты на паркете.

Согласно источнику, Хуан, для которого НБА всегда была приоритетом, готов продолжить карьеру в . Ранее его старший брат Уилли Эрнангомес заключил трехлетний контракт с «Барселоной».

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео