Мехико примет матч регулярного чемпионата между «Атлантой» и «Орландо»

Теги Атланта Орландо НБА Баскетбол

9 ноября в Мехико состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Атлантой» и «Орландо».

Это будет 32-й матч НБА в Мексике с 1992 года, больше, чем в любой другой стране, не считая США и Канады.

«Мы будем рады приветствовать «Хоукс» и «Мэджик» в Мехико в следующем сезоне и предоставить нашим страстным болельщикам возможность увидеть самых ярких молодых звезд баскетбола. Баскетбол в Мексике очень популярен, этот матч станет настоящим праздником НБА для болельщиков по всей стране и по всей Латинской Америке», — сказал Рауль Саррага, вице-президент и управляющий директор NBA Mexico.

«Хоукс» впервые сыграют в Мексике, в прошлом году команда провела предсезонный матч в Объединенных Арабских Эмиратах. «Мэджик» сыграет в Мексике в четвертый раз с 2012 года, ранее команда играла также в Японии, Китае и Бразилии.

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