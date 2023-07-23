«Атланта» официально подписала Уэса Мэттьюза

Атакующий защитник Уэсли Мэтьюз (36 лет, 193 см) официально подписал контракт с «Атлантой», передает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, соглашение рассчитано на один год.

Мэтьюз провел 14 сезонов в . «Хоукс» стали седьмой командой для баскетболиста.

Последние два сезона защитник провел в « ». В 52 матчах регулярки-2022/23 Мэтьюз набирал в среднем 3,4 очка и 2,2 подбора за 15,8 минуты на паркете.

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