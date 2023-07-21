Уэс Мэттьюз будет выступать за «Атланту» в следующем сезоне
Атакующий защитник Уэсли Мэтьюз (36 лет, 193 см) заключил однолетний контракт с «Атлантой», информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Мэтьюз провел 14 сезонов в НБА. «Хоукс» станут седьмой командой для баскетболиста.
Последние два сезона защитник провел в «Милуоки». В 52 матчах регулярки-2022/23 Мэтьюз набирал в среднем 3,4 очка и 2,2 подбора за 15,8 минуты на паркете.
У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА
Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»
Комментарии