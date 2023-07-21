Уэс Мэттьюз будет выступать за «Атланту» в следующем сезоне

Атакующий защитник Уэсли Мэтьюз (36 лет, 193 см) заключил однолетний контракт с «Атлантой», информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Мэтьюз провел 14 сезонов в . «Хоукс» станут седьмой командой для баскетболиста.

Последние два сезона защитник провел в « ». В 52 матчах регулярки-2022/23 Мэтьюз набирал в среднем 3,4 очка и 2,2 подбора за 15,8 минуты на паркете.

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