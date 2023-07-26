«Енисей» объявил о подписании нового контракта с Дмитрием Сонько

Теги переходы Енисей Единая лига ВТБ Дмитрий Сонько Баскетбол

«Енисей» официально объявил о подписании нового контракта с Дмитрием Сонько (22 года, 197 см).

По данным «Перехвата», соглашение с молодым форвардом подписано по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Сонько сыграл 15 матчей, набирая в среднем 1,5 очка за 4,5 минуты на паркете.

Предстоящий сезон станет четвертым во взрослой команде для воспитанника красноярского баскетбола.

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