«Енисей» подписал Микаэла Хопкинса

« » объявил о подписании контракта с форвардом Микаэлем Хопкинсом (30 лет, 206 см).

Два предыдущих сезона игрок провел за итальянскую «Реджо-Эмилию». Показатели в 28 матчах прошедшего чемпионата Италии – 9,9 очка, 6,8 подбора, 0,9 передачи, 0,9 перехвата за 23 минуты на паркете в среднем за встречу.

Хопкинс родился в Вашингтоне, США, в американской студенческой лиге NCAA выступал за университет Джорджтаун. Также форвард играл в чемпионатах Турции, Болгарии и Словении.

Хопкинс выступает за сборную Венгрии. В отборочном турнире к предстоящему чемпионату мира форвард набирал 8,1 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

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