Дмитрий Сонько останется в «Енисее»

Атакующий защитник Дмитрий Сонько (22 года, 197 см) и « » договорились о новом контракте на два года, сообщает «Перехват».

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Сонько сыграл 15 матчей, набирая в среднем 1,5 очка за 4,5 минуты на паркете.

Предстоящий сезон станет четвертым во взрослой команде для воспитанника красноярского баскетбола.

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