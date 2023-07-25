Йовица Арсич: «Микаэл Хопкинс станет ярким примером для молодых игроков «Енисея»

Главный тренер « » Йовица Арсич отметил рабочую этику новобранца команды Микаэла Хопкинса.

«Микаэл отличный игрок передней линии, может с легкостью закрывать 4 или 5 позицию.

Нам сейчас нужны игроки с хорошей рабочей этикой, как у Хопкинса, который станет ярким примером для наших молодых игроков», – передает слова тренера официальный сайт «Енисея».

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