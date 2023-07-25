Йовица Арсич: «Микаэл Хопкинс станет ярким примером для молодых игроков «Енисея»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Майкл Хопкинс Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич отметил рабочую этику новобранца команды Микаэла Хопкинса.

«Микаэл отличный игрок передней линии, может с легкостью закрывать 4 или 5 позицию.

Нам сейчас нужны игроки с хорошей рабочей этикой, как у Хопкинса, который станет ярким примером для наших молодых игроков», – передает слова тренера официальный сайт «Енисея».

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий