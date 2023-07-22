Григорий Мотовилов перешел из «Енисея» в «Минск»

« » объявил о подписании контракта с российским атакующим защитником (25 лет, 190 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Игрок сборной России провел предыдущие два сезона за « ». В 30 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Мотовилов набирал 5,7 очка и 2,0 передачи в среднем за встречу.

Ранее Мотовилов выступал за «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

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