Григорий Мотовилов перешел из «Енисея» в «Минск»
«Минск» объявил о подписании контракта с российским атакующим защитником Григорием Мотовиловым (25 лет, 190 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
Игрок сборной России провел предыдущие два сезона за «Енисей». В 30 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Мотовилов набирал 5,7 очка и 2,0 передачи в среднем за встречу.
Ранее Мотовилов выступал за «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
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