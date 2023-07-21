Джей Джей Редик: «Дончич готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола. Мне нравится, что «Даллас» сделал в это межсезонье»
Бывший игрок НБА Джей Джей Редик имеет высокие ожидания от «Далласа» в предстоящем сезоне-2023/24.
«Лука очень конкурентоспособен и хочет побеждать. Факт, что «Даллас» построил состав вокруг него и Кайри, имеет смысл на бумаге – посмотрим, как это будет выглядеть. Они научились играть друг с другом за ограниченный промежуток времени в прошлом году, сейчас проведут полноценный тренировочный лагерь, Лука явится на сборы в форме. Думаю, Дончич готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола, и это меня радует.
Мне нравится, что «Даллас» сделал в это межсезонье. Переподписание Кайри было первым шагом, они должны были это сделать. «Мавс» выбрали Проспера, поднявшись за ним на драфте. У него было несколько хороших моментов в Летней лиге. Еще Лайвли, вернули Экзама, подписали Гранта Уильямса, увеличили бросковый потенциал за счет Сета Карри, переподписали Пауэлла, выменяли Холмса, и теперь, внезапно, появилась угроза аллей-упов, которые Лука может добавить в свой арсенал», – поделился Редик в эфире своего подкаста.
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С его стилем игры в плей-офф он как рыба в воде. Все замедляется, темп падает, многие даже звёздные игроки боятся бросать. Все стоят, смотрят и ждут когда уже кто-нибудь что-нибудь придумает. Это идеальный баскетбол для Луки
И его ещё обвиняют, что он не может с шизоидом сыграться, будто существует игрок с которым плоскоземельщик нашёл общий язык, не считая Брона
Они у Луки были всегда в арсенале и Даллас пользовался этим.
Лука игрок такого уровня что вполне может сделать Даллас чемпионами в любой момент, но если мы не про чемпионство а про "сезон с победами" - так это и раньше было и состав особо сильнее не стал. Ну слили прошлый сезон в конце спецом. Ясно что не 11-е место их уровень. Отпустили одних, набрали других, где-то лучше, где-то хуже, но суть не помнялась. Дефить некем, дошло до того что сейчас у них Лука будет лучшим защищающимся