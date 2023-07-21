Джей Джей Редик: «Дончич готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола. Мне нравится, что «Даллас» сделал в это межсезонье»

Теги Даллас Джей Джей Редик НБА Кайри Ирвинг Данте Экзам Сет Карри Лука Дончич Ришон Холмс Норман Пауэлл Грант Уильямс Дерек Лайвли Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик имеет высокие ожидания от «Далласа» в предстоящем сезоне-2023/24.

«Лука очень конкурентоспособен и хочет побеждать. Факт, что «Даллас» построил состав вокруг него и Кайри, имеет смысл на бумаге – посмотрим, как это будет выглядеть. Они научились играть друг с другом за ограниченный промежуток времени в прошлом году, сейчас проведут полноценный тренировочный лагерь, Лука явится на сборы в форме. Думаю, Дончич готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола, и это меня радует.

Мне нравится, что «Даллас» сделал в это межсезонье. Переподписание Кайри было первым шагом, они должны были это сделать. «Мавс» выбрали Проспера, поднявшись за ним на драфте. У него было несколько хороших моментов в Летней лиге. Еще Лайвли, вернули Экзама, подписали Гранта Уильямса, увеличили бросковый потенциал за счет Сета Карри, переподписали Пауэлла, выменяли Холмса, и теперь, внезапно, появилась угроза аллей-упов, которые Лука может добавить в свой арсенал», – поделился Редик в эфире своего подкаста.

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9 комментариев

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mastadon
Большинство видимо забыли, что Лука устроил в серии с Санс, особенно что он творил в седьмом матче. Хотя и до этого он на равных, практически в одиночку бился со здоровыми Каваем и Джорджем.

С его стилем игры в плей-офф он как рыба в воде. Все замедляется, темп падает, многие даже звёздные игроки боятся бросать. Все стоят, смотрят и ждут когда уже кто-нибудь что-нибудь придумает. Это идеальный баскетбол для Луки

И его ещё обвиняют, что он не может с шизоидом сыграться, будто существует игрок с которым плоскоземельщик нашёл общий язык, не считая Брона
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Lay's
У людей реально короткая память, в плове Лука один из лучших игроков в истории. Да, концовка того сезона получилась скомканной, но удалось Кайри оставить на адекватном контракте, плюс вокруг собрали хороших игроков. Вперед и с песней, как говорится)
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Дэннис Молинарев
Что то было вообще незаметно что они научились играть друг с другом
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Кирилл
После фразы «и теперь, внезапно, появилась угроза аллей-упов, которые Лука может добавить в свой арсенал» складывается впечатление, что Редик не смотрел матчи Далласа …

Они у Луки были всегда в арсенале и Даллас пользовался этим.
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Ivan85
редик обычно умные вещи говорит наверное потому что белый, но тут вообще мимо кассы. шалфея подписали от безисходности, алейуп пайэл и так был и они до по так и не допрыгнули. Единственный плюс то что взад вернули сэта, но это им не сильно поможет в борьбе за по
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timson
люди могут бесконечно смотреть на воду а также каждое лето размышлять на тему что Лука всех победит и станет мвп в след году .
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Сергей Мирный
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Ну куда ты выговариваешь звуки, глупый редик? Про Кайри ещё соглашусь, но что там Проспер и Лайвли новые Кристианы Брауны вот так сразу готовы мочить других контендеров? Экзам в каком состоянии? Грант Уильямс лучше Вуда? Увеличили бросковый потенциал потеряв Реджи Буллока? Пауэлл и Макги остались оба зачем? Макги ещё будет играть? Пауэлл чемпион? Ну если DAJ стал чемпионом в Денвере то да...
Лука игрок такого уровня что вполне может сделать Даллас чемпионами в любой момент, но если мы не про чемпионство а про "сезон с победами" - так это и раньше было и состав особо сильнее не стал. Ну слили прошлый сезон в конце спецом. Ясно что не 11-е место их уровень. Отпустили одних, набрали других, где-то лучше, где-то хуже, но суть не помнялась. Дефить некем, дошло до того что сейчас у них Лука будет лучшим защищающимся
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dev0
Прошедший сезон Далласа был слишком странным для того, чтобы излучать оптимизм в связи с предстоящим сезоном.
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