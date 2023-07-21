Джей Джей Редик: «Дончич готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола. Мне нравится, что «Даллас» сделал в это межсезонье»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик имеет высокие ожидания от «Далласа» в предстоящем сезоне-2023/24.

«Лука очень конкурентоспособен и хочет побеждать. Факт, что «Даллас» построил состав вокруг него и Кайри, имеет смысл на бумаге – посмотрим, как это будет выглядеть. Они научились играть друг с другом за ограниченный промежуток времени в прошлом году, сейчас проведут полноценный тренировочный лагерь, Лука явится на сборы в форме. Думаю, готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола, и это меня радует.

Мне нравится, что « » сделал в это межсезонье. Переподписание Кайри было первым шагом, они должны были это сделать. «Мавс» выбрали Проспера, поднявшись за ним на драфте. У него было несколько хороших моментов в Летней лиге. Еще Лайвли, вернули , подписали , увеличили бросковый потенциал за счет , переподписали Пауэлла, выменяли Холмса, и теперь, внезапно, появилась угроза аллей-упов, которые Лука может добавить в свой арсенал», – поделился Редик в эфире своего подкаста.

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