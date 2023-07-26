Гендиректор футбольной «Црвены Звезды»: «В Европе в баскетбол на серьезном уровне играют только в Испании, Греции, Турции и Сербии»

Генеральный директор футбольной «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что в Европе в баскетбол на серьезном уровне играют только в четырех странах, отметил разницу между бюджетами в футболе и баскетболе и назвал Евролигу турниром второго сорта.

«Баскетбольная Евролига — это турнир второго сорта. Все лучшие игроки – в НБА, а в футболе — в Лиге чемпионов.

Футбол и баскетбол несравнимы. В Европе в баскетбол играют в трех-четырех странах, в футбол играют во всем мире, в каждой стране. В Европе в баскетбол на серьезном уровне играют в Испании, Греции, Турции, Сербии… И больше нигде.

В баскетболе вы чемпион Европы с бюджетом в 35 миллионов евро. В футболе с таким бюджетом вы даже не выиграете Лигу конференций. Когда вы играете в баскетбол против «Реала» и «Барселоны», вы играете против клубов с вдвое большим бюджетом. В футболе у них бюджет в 20 раз больше», – сказал Терзич.

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