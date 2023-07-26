Гендиректор футбольной «Црвены Звезды»: «В Европе в баскетбол на серьезном уровне играют только в Испании, Греции, Турции и Сербии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Црвена Звезда MTS НБА Звездан Терзич Баскетбол

Генеральный директор футбольной «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что в Европе в баскетбол на серьезном уровне играют только в четырех странах, отметил разницу между бюджетами в футболе и баскетболе и назвал Евролигу турниром второго сорта.

«Баскетбольная Евролига — это турнир второго сорта. Все лучшие игроки – в НБА, а в футболе — в Лиге чемпионов.

Футбол и баскетбол несравнимы. В Европе в баскетбол играют в трех-четырех странах, в футбол играют во всем мире, в каждой стране. В Европе в баскетбол на серьезном уровне играют в Испании, Греции, Турции, Сербии… И больше нигде.

В баскетболе вы чемпион Европы с бюджетом в 35 миллионов евро. В футболе с таким бюджетом вы даже не выиграете Лигу конференций. Когда вы играете в баскетбол против «Реала» и «Барселоны», вы играете против клубов с вдвое большим бюджетом. В футболе у них бюджет в 20 раз больше», – сказал Терзич.

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7 комментариев

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Ужратый Гусениц
Ну да, ну да
В чем чемпионаты Франции, Италии и Германии в среднем слабее сербских? Если еще и общий уровень сборных и уровень подготовки, то еще Словения и Литва добавится
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Самый адовый Крикун
В трех послековидных сезонах в 1/4 Евролиги играли, соответственно, 4, 4 и 3 команды не из выше указанной четверки стран. Т.е. почти половина. Как-то серьезно несерьезные ребята к этому вопросу подошли.
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feelthedroom@mail.ru
Ок
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prus_3
Литва!
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Савелий Крапивкин
По сути прав.. только не совсем правильно европейские страны назвал )
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vaslover
Он так написал с понтом сербские клубы последние лет тридцать пачками берут баскетбольные еврокубки. Постеснялся бы. Если он говорит о уровне сборных к упомянутым им странам из Европы ещё как минимум пяток можно набрать.
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