«Панатинаикос» пытается заполучить Ноа Вонле

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА чемпионат Греции Ноа Вонле Баскетбол

«Панатинаикос» заинтересован в приобретении игрока НБА Ноа Вонле (27 лет, 208 см).

Стороны провели ознакомительную беседу, в ходе которой американский форвард озвучил свои требования. Вонле хочет получать в Европе не менее 1 миллиона евро за сезон. «Пао» счел требования игрока слишком высокими.

Вонле был выбран «Шарлотт» под общим 9-м номером на драфте НБА 2014 года. Позже он выступал за «Портленд», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Миннесоту», «Денвер», «Бруклин» и «Бостон», а сезон-2021/22 провел в Китае с «Шанхай».

На его счету 362 матча в регулярке НБА с показателями 4,7 очка и 4,9 подбора в среднем за встречу.

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