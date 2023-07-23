ЧЕ-2023. Юноши (U18). Испания встретится с Грецией, Сербия – с Финляндией и другие матчи

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Сегодня в сербском Нише продолжается чемпионат Европы среди юношей до 18 лет.

Во второй игровой день Испания встретится с Грецией, Сербия – с Финляндией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Группа A

Франция  – Израиль

23 июля. 19.00

Литва  – Швеция

23 июля. 16.30

Положение команд: Франция – 1-0, Израиль – 1-0, Литва – 0-1, Швеция – 0-1.

Группа B

Германия – Польша

23 июля. 14.00

Турция – Хорватия

23 июля. 19.00

Положение команд: Германия – 1-0, Турция – 1-0, Польша – 0-1, Хорватия – 0-1.

Группа C

Словения – Чехия

23 июля. 16.30

Сербия – Финляндия

23 июля. 21.30

Положение команд: Сербия – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 0-1, Чехия – 0-1.

Группа D

Испания – Греция

23 июля. 21.30

Италия – Дания

23 июля. 14.00

Положение команд: Испания – 1-0, Греция – 1-0, Италия – 0-1, Дания – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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