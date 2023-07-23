ЧЕ-2023. Юноши (U18). Испания встретится с Грецией, Сербия – с Финляндией и другие матчи
Сегодня в сербском Нише продолжается чемпионат Европы среди юношей до 18 лет.
Во второй игровой день Испания встретится с Грецией, Сербия – с Финляндией.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Ниш, Сербия
Группа A
Франция – Израиль
23 июля. 19.00
Литва – Швеция
23 июля. 16.30
Положение команд: Франция – 1-0, Израиль – 1-0, Литва – 0-1, Швеция – 0-1.
Группа B
Германия – Польша
23 июля. 14.00
Турция – Хорватия
23 июля. 19.00
Положение команд: Германия – 1-0, Турция – 1-0, Польша – 0-1, Хорватия – 0-1.
Группа C
Словения – Чехия
23 июля. 16.30
Сербия – Финляндия
23 июля. 21.30
Положение команд: Сербия – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 0-1, Чехия – 0-1.
Группа D
Испания – Греция
23 июля. 21.30
Италия – Дания
23 июля. 14.00
Положение команд: Испания – 1-0, Греция – 1-0, Италия – 0-1, Дания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
25 американских звезд НБА, покорявших Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы
Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА
Слэмбол возвращается! История яркого спорта из нулевых, который пытается выйти из забвения
Комментарии