ФИБА проведет расследование после протеста юношеских сборных из-за скользкого паркета. Чемпионат Европы проводится в спортзале начальной школы

По сообщению эксперта Джонатана Гивони из ESPN, FIBA проведет расследование условий проведения ЧЕ-2023 в спортзале начальной школы имени Мирослава Антича в Нише, Сербия, и решения судей о продолжении игры.

«Игра между сборными Польши и Турции должна была быть остановлена арбитрами из-за неблагоприятных условий в спортзале. Наш департамент по проведению соревнований проведет расследование, почему этого не произошло», – говорится в письме , направленном на электронную почту ESPN.

В матче группы В между сборными Польши и Турции из-за сильного дождя и отсутствия кондиционеров площадка стала очень скользкой, отметил Гивони. Это привело к многочисленным падениям, которые закончились легкими и даже серьезными травмами.

Последней каплей стало жесткое падение поляка Якуба Шумерта. Игроку потребовалась медицинская помощь специалистов.

После этого инцидента обе команды решили бойкотировать игру и в течение оставшихся пяти минут просто передавали мяч, даже не думая о том, чтобы сделать бросок.

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