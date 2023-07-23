ФИБА заблокировала аккаунт эксперта ESPN Джонатана Гивони в соцсети после его постов о ненадлежащих условиях проведения ЧЕ-2023 (U18)
Вчера игроки юношеских сборных Турции и Польши устроили протест в концовке матча Евробаскета (U18) из-за скользкой площадки.
Как информировал эксперт ESPN Джонатан Гивони, причинами скользкого паркета стали сильный дождь и отсутствие кондиционера. В результате игроки падали и травмировались. Последней каплей стало падение поляка Якуба Шумерта во время быстрого прорыва. Игроку потребовалась медицинская помощь.
Сразу после постов Гивони в соцсети FIBA подала жалобу и заблокировала аккаунт журналиста. Как пишет Гивони, «из-за моего законного сообщения о небезопасных условиях на их турнире и последующего решения игроков протестовать и отказаться от участия в заключительных пяти минутах игры».
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