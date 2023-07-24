ЧЕ-2023. Юноши (U18). Испания сыграет с Италией, Сербия встретится со Словенией и другие матчи
Сегодня в сербском Нише продолжится чемпионат Европы среди юношей до 18 лет.
В третий игровой день Испания сыграет с Италией, Сербия встретится со Словенией.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Ниш, Сербия
Группа A
Израиль – Швеция
24 июля. 14.00
Франция – Литва
24 июля. 19.00
Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 1-1, Литва – 1-1, Швеция – 0-2.
Группа B
Хорватия – Польша
24 июля. 14.00
Турция – Германия
23 июля. 16.30
Положение команд: Германия – 2-0, Турция – 2-0, Польша – 0-2, Хорватия – 0-2.
Группа C
Финляндия – Чехия
24 июля. 19.00
Сербия – Словения
24 июля. 21.30
Положение команд: Сербия – 2-0, Словения – 2-0, Финляндия – 0-2, Чехия – 0-2.
Группа D
Греция – Дания
24 июля. 16.30
Испания – Италия
24 июля. 21.30
Положение команд: Испания – 2-0, Италия – 1-1, Греция – 1-1, Дания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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