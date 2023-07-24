ЧЕ-2023. Юноши (U18). Испания сыграет с Италией, Сербия встретится со Словенией и другие матчи

Сегодня в сербском Нише продолжится чемпионат Европы среди юношей до 18 лет.

В третий игровой день Испания сыграет с Италией, Сербия встретится со Словенией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Группа A

Израиль – Швеция

24 июля. 14.00

Франция – Литва

24 июля. 19.00

Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 1-1, Литва – 1-1, Швеция – 0-2.

Группа B

Хорватия – Польша

24 июля. 14.00

Турция – Германия

23 июля. 16.30

Положение команд: Германия – 2-0, Турция – 2-0, Польша – 0-2, Хорватия – 0-2.

Группа C

Финляндия – Чехия

24 июля. 19.00

Сербия – Словения

24 июля. 21.30

Положение команд: Сербия – 2-0, Словения – 2-0, Финляндия – 0-2, Чехия – 0-2.

Группа D

Греция – Дания

24 июля. 16.30

Испания – Италия

24 июля. 21.30

Положение команд: Испания – 2-0, Италия – 1-1, Греция – 1-1, Дания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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